क्या आप भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी गिफ्ट? छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर भी लागू होंगे भारी शुल्क, जानें पूरा नियम

स्टांप एक्ट के तहत रिश्तेदारों में पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, पोता-पोती, नाती-नातिन, सगा भाई एवं सगी बहन को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन या संपूर्ण बिल्डिंग किसी को गिफ्ट करने पर जीएसटी लागू नहीं होता। इसी तरह इनकम टैक्स के प्रावधानों के तहत गिफ्ट देने वाले व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार नहीं होने पर प्रॉपर्टी का मूल्य 50 हजार रुपए से अधिक पर राशि प्राप्तकर्ता की आय में जोड़ दी जाती है। वहीं रिश्तेदार होने पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता ।