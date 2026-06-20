Raipur To Indore Flight: बदलते मौसम का असर, रायपुर से इंदौर के लिये निकली फ्लाइट भोपाल डायवर्ट, एक घंटे बाद फिर लौटी

इसी तरह की स्थिति रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली 6ई 6119 फ्लाइट के यात्रियों के साथ हुई। फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर रायपुर से रवाना होकर इंदौर विमानतल पहुंची, मगर वहां का मौसम खराब होने के दौरान लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। फ्लाइट आसमान में दो-तीन चक्कर लगवाने के बाद पड़ोसी शहर भोपाल रवाना कर दिया गया। वहां लैंडिंग के बाद यात्रियों को इंदौर का मौसम खराब होने की जानकारी दी गई। करीब घंटेभर बाद जब मौसम सुधर गया, तो दोपहर 12.50 बजे उसे पुनः इंदौर गया। इसी तरह इंदौर से रायपुर के लिए शाम के शेड्यूल में संचालित होने वाली फ्लाइट का संचालन भी सवा दो घंटे विलंब से हुआ। वहां से शाम 5.10 बजे रवाना होने वाली फ्लाइट 7.35 बजे रवाना हुई। यह विमान शाम 6.20 के बजाए रात 9 बजे के बाद रायपुर पहुंचा।