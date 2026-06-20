NEET Re-exam: कांग्रेस अध्यक्ष बैज बोले- नीट पेपर लीक केंद्र सरकार की गंभीर विफलता

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narendra Modi Government) पर हमला बोला। बैज ने 19 जून को रायपुर में कहा कि नीट (NEET Re-exam) सहित विभिन्न परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं और पेपर लीक (Paper Leak) की घटनाएं केंद्र सरकार की गंभीर विफलता को उजागर करती हैं। इन घटनाओं ने लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य को प्रभावित किया है और युवाओं में गहरा निराशा का माहौल पैदा किया है।

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