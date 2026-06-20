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NEET Re-exam: कांग्रेस अध्यक्ष बैज बोले- नीट पेपर लीक केंद्र सरकार की गंभीर विफलता
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NEET Re-exam: कांग्रेस अध्यक्ष बैज बोले- नीट पेपर लीक केंद्र सरकार की गंभीर विफलता

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा- लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 20, 2026

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narendra Modi Government) पर हमला बोला। बैज ने 19 जून को रायपुर में कहा कि नीट (NEET Re-exam) सहित विभिन्न परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं और पेपर लीक (Paper Leak) की घटनाएं केंद्र सरकार की गंभीर विफलता को उजागर करती हैं। इन घटनाओं ने लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य को प्रभावित किया है और युवाओं में गहरा निराशा का माहौल पैदा किया है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: बिजली तेरी यही कहानी, जब मन करे गुल-गुल रानी…

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Published on:

20 Jun 2026 03:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / NEET Re-exam: कांग्रेस अध्यक्ष बैज बोले- नीट पेपर लीक केंद्र सरकार की गंभीर विफलता

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