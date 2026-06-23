हिरे ही हिरे! छत्तीसगढ़ की जमीन में छिपा हीरों का खजाना, 5 Diamond मिलने से बढ़ी विकास की उम्मीद

Diamond Found in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से खनिज संपदा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरायपाली क्षेत्र के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से क्षेत्र की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा किए गए परीक्षण में 200 टन बल्क सैंपल की प्रोसेसिंग के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त हुए हैं। इनका कुल वजन 1.22 कैरेट बताया गया है। यह उपलब्धि क्षेत्र में भविष्य में बड़े हीरा भंडार की संभावनाओं की ओर संकेत कर रही है। इससे निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।