जो सरकार एल्डरमैन नहीं बना सकी, उससे विकास की क्या उम्मीद? पूर्व CM भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना

भूपेश बघेल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की जा रही है। किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे किसानों को ऊंचे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने धान के बीज की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि किसानों को खराब गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।