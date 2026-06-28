छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस में बड़ा बदलाव, अमित पठानिया की छुट्टी, डॉ. स्मृति रंजन लेंका बने नए प्रदेश प्रभारी

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर लगातार विवाद और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद से ही परिसीमन को लेकर संगठन के भीतर नाराजगी देखने को मिली थी। बढ़ते विवाद के बीच नामांकन प्रक्रिया को भी स्थगित करना पड़ा था। वहीं अब हाल ही में जारी स्टार परफॉर्मर की सूची को लेकर सोशल मीडिया पर कई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी। संगठन के अंदर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे।