NEET UG 2026: इस बार कम अंकों में भी मिल सकता है सरकारी मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट ने बताया संभावित कटऑफ

NEET UG 2026 Cutoff: रायपुर@ताबीर हुसैन। 21 जून को आयोजित नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में जारी होने की उम्मीद है। इस बीच मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट कुणाल सिंह ने पिछले वर्षों के कटऑफ और इस वर्ष के परीक्षा स्तर का विश्लेषण करते हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए संभावित कटऑफ का अनुमान जारी किया है। परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है और आपत्तियों के निपटारे के बाद जुलाई में अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।