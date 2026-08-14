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‘ब्रश करेंगे तो बोलने में आएगी शुद्धता’, राहुल गांधी पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा का तंज

Chhattisgarh Politics: रायपुर उत्तर से BJP विधायक पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की। PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी को लेकर मिश्रा ने कहा- ब्रश करने से उनकी बोली में शुद्धता आएगी।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2026

Chhattisgarh Politics

राहुल गांधी के बयान पर पुरंदर मिश्रा का पलटवार (photo source- Patrika)

BJP MLA Statement: रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने उन पर व्यक्तिगत तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुबह ब्रश नहीं करते हैं और अगर वह ब्रश करेंगे तो उनकी बोली में शुद्धता आएगी। पुरंदर मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सियासी बयानबाजी तेज है। भाजपा विधायक ने राहुल गांधी के बयान को अनुचित बताते हुए उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी।

Chhattisgarh BJP: PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी को बताया दुखद

पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भाजपा विधायक ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को दुखद बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।

बयान को लेकर फिर चर्चा में पुरंदर मिश्रा

पुरंदर मिश्रा इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर राजनीतिक चर्चाओं में रहे हैं। इस बार राहुल गांधी पर की गई उनकी टिप्पणी ने एक बार फिर सियासी माहौल को गरमा दिया है। उनकी ‘ब्रश’ वाली टिप्पणी को विपक्ष पर व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है। वहीं भाजपा विधायक ने इसे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर रखा है।

विभाजन विभीषिका दिवस पर भी बोले

पुरंदर मिश्रा ने 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त भारत के इतिहास की एक दुखद तारीख है। उनके मुताबिक, इसी दिन देश का विभाजन हुआ था। उन्होंने विभाजन के लिए स्वार्थी और असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि देश का बंटवारा एक बेहद पीड़ादायक घटना थी। उन्होंने कहा कि विभाजन करने वाले आज दुख भोग रहे हैं और उनकी पार्टी भी दुख झेल रही है।

इतिहास की त्रासदी को याद करने की बात

भाजपा विधायक ने विभाजन विभीषिका दिवस को देश के इतिहास से जोड़ते हुए कहा कि इस दिन को उन लोगों की पीड़ा और संघर्ष को याद करने के अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिन्होंने विभाजन के दौरान भारी तकलीफ झेली। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन की त्रासदी को भुलाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा की जरूरत भी बताई।

Rahul Gandhi News: राहुल गांधी पर बयान से सियासत गरम

पुरंदर मिश्रा की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है। एक ओर भाजपा विधायक ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को अनुचित बताया, वहीं उनके जवाब में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। फिलहाल, राहुल गांधी पर ‘ब्रश’ को लेकर दिया गया पुरंदर मिश्रा का बयान सोशल और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Updated on:

14 Aug 2026 02:38 pm

Published on:

14 Aug 2026 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘ब्रश करेंगे तो बोलने में आएगी शुद्धता’, राहुल गांधी पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा का तंज

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