‘ब्रश करेंगे तो बोलने में आएगी शुद्धता’, राहुल गांधी पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा का तंज

BJP MLA Statement: रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने उन पर व्यक्तिगत तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुबह ब्रश नहीं करते हैं और अगर वह ब्रश करेंगे तो उनकी बोली में शुद्धता आएगी। पुरंदर मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सियासी बयानबाजी तेज है। भाजपा विधायक ने राहुल गांधी के बयान को अनुचित बताते हुए उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी।