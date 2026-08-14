छत्तीसगढ़ RERA अपीलीय अधिकरण को मिला नया अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे की नियुक्ति

RERA व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। परियोजना में देरी, भुगतान, कब्जा, अनुबंध की शर्तों और अन्य विवादों से जुड़े मामलों में RERA प्राधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील की व्यवस्था भी इसी ढांचे का हिस्सा है। ऐसे में अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे की नियुक्ति से मामलों की सुनवाई और विवादों के निपटारे में न्यायिक अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद है।