पढ़ाएं या डेटा भरें? 27 ऐप के जाल में फंसे शिक्षक, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने खोला मोर्चा

शिक्षक संघ के संजय शर्मा ने बताया कि शिक्षकों से ई-जादुई पिटारा, दीक्षा, सीजी एमडीएम, सीजी वीएसके, समग्र शिक्षा, यू-डाइस, सीजी स्कूल डॉट इन, आयुष्मान, मतदाता सत्यापन, जनगणना, साक्षरता अभियान सहित कई ऐप पर नियमित डेटा अपलोड कराया जा रहा है। कई बार एक ही छात्र की जानकारी अलग-अलग पोर्टलों पर बार-बार भरनी पड़ती है। छात्र का नाम, माता-पिता का विवरण, जन्मतिथि, जाति, मोबाइल नंबर से लेकर यूनिट टेस्ट, तिमाही, छमाही, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के अंक तक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने पड़ते हैं।