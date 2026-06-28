Raipur News: फावड़ा उठाकर खेत-खलिहान पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, मजदूरों संग बहाया पसीना

Chhattisgarh Congress: राजनीति की भीड़भाड़ से दूर रविवार की सुबह अभनपुर के ग्राम लखना में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के नौवें दिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन राव के नेतृत्व में प्रदेशभर के करीब 40 जिला अध्यक्ष सीधे मनरेगा कार्यस्थल पहुंच गए। यहां नेताओं ने मंच नहीं, बल्कि फावड़ा थामा और नाला निर्माण में जुटे मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान किया।