AI की एंट्री से परीक्षा सिस्टम सख्त, UPSC ने पकड़े 569 संदिग्ध आवेदन, क्या अब बदलेगा CGPSC-व्यापमं का सिस्टम?

आज प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर यूपीएससी जैसी संस्थाएं एआई जैसी आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रही हैं, तो सीजीपीएसी और व्यापम को भी समय के साथ अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। इससे परीक्षाओं में होने वाले डमी कैंडिडेट, फर्जी आवेदन और अन्य तकनीकी गड़बडि़यों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। हालांकि, तकनीक के साथ जमीनी स्तर पर मानवीय निगरानी भी उतनी ही जरूरी है, ताकि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण ईमानदार अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। - कार्तिकेय पांडे, कोचिंग संचालक