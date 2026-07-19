Bilaspur High Court: सरकारी पेंशन नियम पर दूसरी पत्नी को बड़ी राहत! बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मृत सरकारी कर्मचारी की पहली पत्नी का निधन हो चुका हो और दूसरी पत्नी ही एकमात्र जीवित आश्रित हो। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केवल तकनीकी आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। यदि परिस्थितियां और नियम इसकी अनुमति देते हैं, तो दूसरी पत्नी भी परिवार पेंशन पाने की अधिकारी हो सकती है। हालांकि, यह फैसला विशेष परिस्थितियों और इस मामले के तथ्यों पर आधारित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में दूसरी पत्नी स्वतः परिवार पेंशन की हकदार होगी। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर किया जाएगा।