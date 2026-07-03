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जांजगीर चंपा

ट्रैक्टर संचालकों का अजीब फरमान! कम रेट पर जुताई की तो 21 हजार जुर्माने का दावा, जांजगीर-चांपा में कथित ‘शपथ पत्र’ वायरल

Tractor Rate Card: जांजगीर-चांपा जिले के सेमरा गांव का एक कथित 'शपथ पत्र' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ट्रैक्टर संचालकों द्वारा जुताई की दरें तय करने और कम रेट पर काम करने वालों पर 21 हजार रुपये जुर्माने का दावा किया गया है।
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जांजगीर चंपा

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Khyati Parihar

Jul 03, 2026

Tractor Drivers Fine 21000

कथित 'शपथ पत्र' वायरल (फोटो सोर्स- AI)

Chhattisgarh Tractor Rate Card: छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर चालकों के नए 'रेट कार्ड' को लेकर किसानों के बीच नई बहस छिड़ गई है। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सेमरा का एक कथित 'शपथ पत्र' इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में ट्रैक्टर संचालकों द्वारा खेतों की जुताई के लिए एक समान दर तय करने के साथ ही कुछ नियम लागू करने की बात कही गई है। वायरल पत्र सामने आने के बाद किसान और ट्रैक्टर संचालक इसे लेकर अलग-अलग राय रख रहे हैं।

खबर में अपडेट जारी है…

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Published on:

03 Jul 2026 04:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / ट्रैक्टर संचालकों का अजीब फरमान! कम रेट पर जुताई की तो 21 हजार जुर्माने का दावा, जांजगीर-चांपा में कथित ‘शपथ पत्र’ वायरल

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