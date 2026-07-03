Sky Lightning: जांजगीर-चांपा में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली की चपेट में आए पति-पत्नी की मौत, छाया मातम

Sky Lightning: छत्तीसगढ़ में लगातार बदल रहे मौसम के बीच आकाशीय बिजली का कहर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी है। इसी बीच जांजगीर-चांपा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। डभरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से खदान में काम कर रहे एक मजदूर दंपती (husband-wife died lightning) की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।