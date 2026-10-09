नशीले इंजेक्शनों के लिए कार को बनाया ठिकाना, सीट कवर और बोनट से निकले 450 इंजेक्शन, 2 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 8 अक्टूबर को बसदेई चौकी की टीम ग्राम मसिरा में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान भैयाथान की ओर से आ रही होंडा एसेन्ट कार क्रमांक CG 15 TC 0574 को संदेह के आधार पर रोका गया। कार में सवार लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी लेने का फैसला किया।