Ambikapur-Delhi Train: दिल्ली ट्रेन का सप्ताह में दूसरा फेरा मंगलवार से, DRM कल आएंगे अंबिकापुर, स्पेशल ट्रेन के रूप में हुई थी शुरुआत

विश्रामपुर। सरगुजा संभागवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। अंबिकापुर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए संचालित अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) के निर्णय के बाद द्विसाप्ताहिक परिचालन रविवार से प्रभावी हो गया है। मंगलवार से अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन का दूसरा फेरा शुरू होगा। द्विसाप्ताहिक ट्रेन के शुभारंभ को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीआरएम राकेश रंजन सोमवार सुबह अंबिकापुर पहुंचकर पूरे दिन तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि दिल्ली ट्रेन की शुरुआत वर्ष 2022 में स्पेशल ट्रेन के रूप में हुई थी।