Surajpur Crime News: मोबाइल चोरी कर दुकानदार के खाते से 3 लाख पार, कहा था वापस मिल जाएंगे आपके रुपए

विश्रामपुर। मोबाइल चोरी होने के बाद उसके जरिए बैंक खाते और यूपीआई की जानकारी हासिल कर 3 दिनों के भीतर खाते से 3 लाख रुपए निकाल लेने का मामला (Fraud to mobile stolen) सामने आया है। पीडि़त ग्राम पंचायत मदनपुर निवासी दुकान संचालक राम औतार कुशवाहा की रिपोर्ट पर जयनगर पुलिस ने अपराध दर्ज (Cyber fraud News) किया है। खास बात यह है कि रकम एक-दो बार में नहीं, बल्कि छह अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से निकाली गई। जब पीडि़त को खाते से लगातार रकम निकाले जाने की बात पता चला तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।