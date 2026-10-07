7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Surajpur Crime News: मोबाइल चोरी कर दुकानदार के खाते से 3 लाख पार, कहा था वापस मिल जाएंगे आपके रुपए

Cyber fraud: 6 बाद में निकाले गए रुपए, खाते में रुपए वापस नहीं आने के बाद पीडि़त ने थाने में दर्ज कराई मामले की रिपोर्ट, पुलिस ने दर्ज किया अपराध
2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 07, 2026

Surajpur cyber fraud to stolen mobile

Surajpur Crime News, जयनगर थाना (Photo- Patrika)

विश्रामपुर। मोबाइल चोरी होने के बाद उसके जरिए बैंक खाते और यूपीआई की जानकारी हासिल कर 3 दिनों के भीतर खाते से 3 लाख रुपए निकाल लेने का मामला (Fraud to mobile stolen) सामने आया है। पीडि़त ग्राम पंचायत मदनपुर निवासी दुकान संचालक राम औतार कुशवाहा की रिपोर्ट पर जयनगर पुलिस ने अपराध दर्ज (Cyber fraud News) किया है। खास बात यह है कि रकम एक-दो बार में नहीं, बल्कि छह अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से निकाली गई। जब पीडि़त को खाते से लगातार रकम निकाले जाने की बात पता चला तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर निवासी पीडि़त राम औतार कुशवाहा ने बताया कि वह 24 सितंबर को वह सिलफिली बाजार सब्जी खरीदने गया था। इसी दौरान शाम करीब 5 बजे उसका मोबाइल किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। चोरी हुए मोबाइल में जियो का नंबर उसके इंडसइंड बैंक (Bank account) के खाते से लिंक था और इसी नंबर के जरिए वह फोन-पे यूपीआई का उपयोग करता था।

मोबाइल चोरी होने के बाद पीडि़त के साले सोनू ने सिम दोबारा चालू कराने के लिए अपने परिचित राजू तिर्की से संपर्क किया। शिकायत के मुताबिक राजू तिर्की ने सिम बंद कराने और नया सिम जारी कराने की प्रक्रिया के लिए पीडि़त के आधार कार्ड की फोटो, पता और मोबाइल का आईएमईआई नंबर मांगा।

यह जानकारी उसके साले द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर भेजी गई। इसके बाद पीडि़त और उसका साला अम्बिकापुर स्थित जिओ कार्यालय भी पहुंचे, जहां प्रक्रिया पूरी करने के बाद नया सिम जारी कराया। शिकायत में पीडि़त के अनुसार दुकान में लगा फोन-पे स्पीकर खराब होने पर उसे ठीक कराने के लिए संबंधित लोगों से संपर्क किया गया था।

25 तारीख को दुकान पहुंचे थे 2 युवक

25 सितंबर को प्रतीक केरकेट्टा और सूरज नाम के व्यक्ति दुकान पर पहुंचे और मोबाइल मांगकर उसे अनलॉक करवाया। उन्होंने फोन-पे स्पीकर की मरम्मत की और चले गए। इसके अगले दिन 26 सितंबर को दोनों ने दोबारा फोन कर मोबाइल पर पेमेंट का मैसेज आने की जानकारी ली। मैसेज नहीं आने की बात बताने पर वे फिर दुकान पहुंचे और मोबाइल व फोन-पे स्पीकर लेकर काफी देर तक कुछ काम करने के बाद वापस चले गए। शिकायत के अनुसार मोबाइल चोरी के अगले ही दिन से बैंक खाते से रकम निकलना शुरू हो गया।

Cyber fraud case: पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पीडि़त के इंडसइंड बैंक खाते से अलग-अलग दिनों में 3 लाख रुपए खाते से निकाल लिए गए हैं। पीडि़त का कहना है कि राजू तिर्की ने फोन-पे अधिकारी का नंबर बताकर एक अन्य मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया।

बातचीत के दौरान संबंधित व्यक्ति और राजू तिर्की द्वारा रकम वापस दिलाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन शिकायत दर्ज कराने तक पैसा वापस नहीं आया। इसके बाद पीडि़त ने 2 अक्टूबर को जयनगर थाना (Jaynagar police station) पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो गिरफ्तार, पीडिता की पहचान उजागर करने के मामले में दर्ज थी एफआईआर

ये भी पढ़ें
Social Media Influencer Akanksha Toppo arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 08:36 pm

Published on:

07 Oct 2026 08:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur Crime News: मोबाइल चोरी कर दुकानदार के खाते से 3 लाख पार, कहा था वापस मिल जाएंगे आपके रुपए

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कुछ कदम की दूरी पर था हाथी, नजर पड़ते ही भागा ग्रामीण, सूरजपुर की घटना CCTV में कैद

CG News
सुरजपुर

Ambikapur-Delhi Train: दिल्ली ट्रेन का सप्ताह में दूसरा फेरा मंगलवार से, DRM कल आएंगे अंबिकापुर, स्पेशल ट्रेन के रूप में हुई थी शुरुआत

Ambikapur-Hazarat Nizamuddin Train
सुरजपुर

Surajpur: छात्राओं ने कलेक्टर को बताई हॉस्टल की शिकायतें, कहा- नहीं सुनी जा रही बात, मामले की निष्पक्ष जांच हो

Surajpur
सुरजपुर

Surajpur News: सीएएफ जवान का शव सडक़ पर रखकर किया चक्काजाम, कहा- यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, मिले शहीद का दर्जा, तिरंगे में लपेटा शव

CAF jawan suicide in Bijapur
सुरजपुर

Surajpur Crime News: नाराज फूफा ने आधी रात 6 साल के भतीजे और ससुर के ऊपर छिडक़ा पेट्रोल, फिर लगा दी आग

Set fire to nephew and father-in-law
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.