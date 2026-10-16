16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

राजस्थान पंचायत चुनाव: आईना…आइए, हिसाब दीजिए

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। शहरों की जीत से उत्साहित दोनों दल अब गांवों में ताकत दिखाएंगे, लेकिन ग्रामीण मतदाता सड़क, पानी, रोजगार और अधूरे वादों का हिसाब भी मांगेंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Veejay Chaudhary

Oct 16, 2026

rajasthan panchayat election

आईना: आइए, हिसाब दीजिए (फोटो-एआई)

-विजय चौधरी

शहरों की जीत से उत्साहित सियासत अब गांवों की पगडंडियों पर उतर चुकी है। पंचायत चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बड़े चेहरे भी मैदान में हैं। हौसले बुलंद हैं, दावे बड़े हैं और गांवों में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी भी। मगर हुजूर, गांव की चौपाल पर सिर्फ स्वागत नहीं होगा, सवाल भी होंगे। सड़क कब बनेगी, पानी कब आएगा, ढाणी तक विकास कब पहुंचेगा? शहरों में जीत का जश्न मनाना और गांवों में भरोसा जीतना दो अलग बातें हैं। इसलिए गांव की ओर कदम बढ़ाइए जरूर, लेकिन इस बार सिर्फ वोट मांगने नहीं, पुराने वादों का हिसाब देने भी आइए।

चुनाव आते ही गांवों की फिजा बदलने लगती है। गलियों में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती है, चौपालों पर बैठकें होने लगती हैं और चाय की दुकानों पर सियासी चर्चाएं गरमाने लगती हैं। जो नेता महीनों नजर नहीं आए, वे अब सुख-दुख में शरीक होते दिखाई देंगे। किसी की ढाणी में बैठकर हालचाल पूछेंगे, किसी के घर चाय पीएंगे, तो किसी रूठे कार्यकर्ता को मनाने निकल पड़ेंगे। गांव वाले भी खातिरदारी में कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर चुनावी मेहमान आएं तो चाय के साथ सवाल भी परोसे जा सकते हैं!

शहरों के नतीजों ने दोनों दलों का उत्साह बढ़ाया है। अब जीत का श्रेय लेने और अपनी ताकत दिखाने की होड़ गांवों तक पहुंचेगी। मगर पंचायत चुनाव का गणित शहरों के नतीजों से नहीं समझा जा सकता। यहां पार्टी के झंडे के साथ जातीय समीकरण, रिश्तेदारी, स्थानीय नाराजगी और उम्मीदवार की साख भी मायने रखती है। कई बार बरसों पुराना रिश्ता पार्टी के निशान पर भारी पड़ता है, तो कहीं गांव का कोई मुद्दा बड़े नेताओं की गणना बिगाड़ देता है।

गांवों के सवाल सीधे हैं। कहीं सड़क अधूरी है, कहीं टंकी बनी है, लेकिन नलों में पानी नहीं आता। किसी ढाणी को पक्की सड़क का इंतजार है, तो कहीं स्कूल में शिक्षक और अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए और किसानों को सिंचाई के पानी से लेकर उपज के उचित दाम तक की चिंता है। ऐसे में चौपाल पर पहुंचे नेता से पूछा जा सकता है कि पिछली बार किए वादों का क्या हुआ? मतदाता की याददाश्त चुनावी भाषणों से छोटी नहीं होती।

बड़े नेताओं का गांवों में पहुंचना ग्रामीण समस्याओं को प्रदेश की राजनीति में जगह दिला सकता है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी दिलचस्पी गांवों के मुद्दों में भी है या चुनावी नतीजों तक सीमित है। चुनाव के वक्त चौपाल पर बैठना आसान है, असली कसौटी तब है, जब कोई ग्रामीण अपने काम के लिए प्रतिनिधि को ढूंढ रहा हो। दोनों दलों के सामने अब अपनी ताकत दिखाने के साथ जवाबदेही का सवाल भी है। क्या नेता अधूरे कामों और सरकारी योजनाओं की प्रगति का हिसाब रखेंगे? क्या उम्मीदवारों की पहचान उनके काम से होगी या बड़े चेहरों के समर्थन और जातीय समीकरणों से?

गांव का मतदाता मेहमाननवाजी करना जानता है, मगर अपने गांव की जरूरतें भी पहचानता है। वह चाय पिलाएगा, सम्मान देगा, लेकिन वोट का फैसला अपने हिसाब से करेगा। इसलिए चौपाल पर जाइए, हालचाल पूछिए और अपने काम गिनाइए। बस उन सवालों से बचकर मत निकल जाइए, जिनके जवाब गांव बरसों से तलाश रहा है।
-veejay.chaudhary@in.patrika.com

आईना: बद से बदतर !

ये भी पढ़ें
jaipur lawyer protest jam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Updated on:

16 Oct 2026 01:31 pm

Published on:

16 Oct 2026 01:03 pm

Hindi News / Opinion / राजस्थान पंचायत चुनाव: आईना…आइए, हिसाब दीजिए

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

प्रसंगवश: निम्न-मध्यम वर्ग पर महंगे सफर की मार

Chhattisgarh Bus
ओपिनियन

संपादकीय: जवाबदेही, निगरानी और सख्त कार्रवाई की दरकार

drugs
ओपिनियन

सवाल मतदाता सूची का है, सियासत का नहीं

sir
ओपिनियन

महिला किसानों की भागीदारी से बदलेगी कृषि की तस्वीर

farmer
ओपिनियन

आधुनिकता के बीच रामलीला की आत्मा को बचाए रखना होगा

ramleela
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.