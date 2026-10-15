15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

संपादकीय: जवाबदेही, निगरानी और सख्त कार्रवाई की दरकार

पंजाब में नशे की समस्या महज कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। यह युवाओं के स्वास्थ्य, परिवारों के भविष्य और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा संकट है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

ANUJ SHARMA

Oct 15, 2026

drugs

drugs

पंजाब के मानसा में नशे के कारोबार का विरोध करने की कीमत एक सामाजिक कार्यकर्ता को जान देकर चुकानी पड़ी। नशे के खिलाफ अभियान चला रहे परविंदर सिंह झोटा दुकानों पर नशा बेचने का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान केमिस्ट अश्वनी कुमार ने उन्हें गोली मार दी। विडंबना यह है कि वारदात के समय झोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे। ऐसे में यह घटना हत्या की वारदात ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था व नशे के खिलाफ सरकारी प्रयासों के सामने खड़े गंभीर सवालों का आईना है।चिंताजनक यह है कि जिस नशे के कारोबार को कभी चोरी-छिपे अंजाम दिया जाता था, उसे खुलेआम दुकान में बैठकर और हथियारों के साये में किया जा रहा है। यह उस व्यवस्था की विफलता का भी संकेत है, जिसे ऐसे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना चाहिए। सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सामाजिक कार्यकर्ताओं को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है, तब पुलिस और संबंधित एजेंसियों की भूमिका क्या है? पंजाब में नशे की समस्या महज कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। यह युवाओं के स्वास्थ्य, परिवारों के भविष्य और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा संकट है। पाकिस्तान से लगी सीमा के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन के जरिये होने वाली आपूर्ति सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। लेकिन सीमा पार से तस्करी को घरेलू नेटवर्क की जिम्मेदारी से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस समस्या से निपटने के लिए आपूर्ति के स्रोतों से लेकर स्थानीय स्तर पर सक्रिय वितरण तंत्र तक, हर कड़ी पर कार्रवाई करनी होगी।

केंद्र और राज्य सरकारों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाए हैं। विभिन्न एजेंसियां भी तस्करी रोकने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन प्रयासों की सफलता का आकलन केवल जब्ती, गिरफ्तारियों और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या से नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है कि नशे की उपलब्धता कितनी घटी, संगठित गिरोहों पर कितना अंकुश लगा और कितने युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सका। इसके लिए एजेंसियों में बेहतर समन्वय, खुफिया सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान तथा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की निगरानी जरूरी है। नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी तेज होनी चाहिए।

दवा की दुकानों की नियमित जांच और प्रतिबंधित औषधियों की अवैध बिक्री पर सख्ती भी इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। बिना वैध पर्चे के दवाएं देने और औषधियों की आड़ में नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामलों की समयबद्ध जांच और अदालतों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का भय पैदा हो सके। जागरूकता के साथ नशे के आदी युवाओं के लिए सुलभ उपचार, पुनर्वास और रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Oct 2026 05:17 pm

Published on:

15 Oct 2026 05:17 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: जवाबदेही, निगरानी और सख्त कार्रवाई की दरकार

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

सवाल मतदाता सूची का है, सियासत का नहीं

sir
ओपिनियन

महिला किसानों की भागीदारी से बदलेगी कृषि की तस्वीर

farmer
ओपिनियन

आधुनिकता के बीच रामलीला की आत्मा को बचाए रखना होगा

ramleela
ओपिनियन

ई-वेस्ट पर अंकुश के लिए ‘राइट टू रिपेयर’ पर हो जोर

e waste
ओपिनियन

संपादकीय: आस्था का सम्मान और सांस लेने का अधिकार

crackers
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.