निरोगी काया को इंसान के लिए पहला सुख यों ही नहीं माना जाता। लेकिन नेशनल सेंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) के सर्वे ने मध्यमवर्गीय परिवारों के चिकित्सा की मद में होने वाले खर्चे को लेकर जो तस्वीर पेश की है वह भयावह है। सर्वे के नतीजों को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि मेडिकल इमरजेंसी के कारण करीब 22 फीसदी परिवार गरीबी की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। सरकारी स्तर पर कई मामलों में नि:शुल्क जांच व दवाइयों के बंदोबस्त व स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बावजूद यह स्थिति बताती है कि लगातार महंगे होते इलाज को गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सस्ता व सुलभ बनाने की दिशा में अभी काफी कुछ करना बाकी है।

देखा जाए तो स्वास्थ्य व शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जनकल्याणकारी सरकारों को ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन पिछले सालों में ये दोनों ही एक तरह से निजी क्षेत्रों के हवाले कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को सेहतमंद रखने की दिशा में प्रयास नहीं हो रहे लेकिन ये जरूरत के अनुपात में काफी कम हैं। रही-सही कसर दवाइयों के भारी दाम व महंगी जांचों ने पूरी कर दी है। यह सच है कि बीमारी कभी कहकर नहीं होती। यह किसी को भी हो सकती है। आर्थिक रूप से सक्षम लोग तो देश से बाहर भी उपचार करा सकते हैं लेकिन निम्न व मध्यम आयवर्ग के लिए सेहत पर एक तय सीमा से ज्यादा खर्च होना घर का पूरा बजट बिगाडऩे जैसा है। महंगे अस्पतालों तक पहुंच एक छोटे वर्ग की ही है। स्वास्थ्य बीमा ने आंशिक रूप से मध्यम वर्ग के लिए भी इस पहुंच को आसान किया है लेकिन बीमा सुविधा भी बहुत कम लोगों के पास है। बीमा कंपनियों के भारी प्रीमियम को देखते हुए लोग स्वास्थ्य बीमा कराने का साहस ही नहीं जुटा पाते।

