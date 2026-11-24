भारतीय संस्कृति सिर्फ कैलेंडर की तिथियों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि यह प्रकृति, अध्यात्म और सामाजिक सरोकारों के अद्भुत समन्वय की जीवंत गाथा है। हमारे पर्व-त्योहार ऋतुओं के संधिकाल में मनुष्य को प्रकृति के निकट लाने और आत्म-शुद्धि का अवसर प्रदान करने का माध्यम बनते हैं।हिंदी पंचांग के आठवें महीने 'कार्तिक' की पूर्णिमा एक ऐसा ही पावन महापर्व है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक समूचे भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोता है। यह तिथि केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोक कला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और सर्वधर्म समभाव का राष्ट्रीय उत्सव है। आध्यात्मिक चेतना और कार्तिक स्नान की परंपरा भारतीय परंपरा में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक स्नान और दीपदान की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ जब आकाश स्वच्छ होता है और नदियों का जल निर्मल हो जाता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह स्नान केवल बाहरी तन की शुद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आलस्य को त्याग कर प्रकृति की सुबह के साथ कदमताल करने और मन के विकारों को धोने का संकल्प भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महाबलशाली असुर का संहार कर देवताओं को अभय प्रदान किया था, जिसके कारण इसे 'त्रिपुरारी पूर्णिमा' भी कहा जाता है। इसी उल्लास में देवताओं ने काशी के घाटों पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया था।

