12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Surguja Politics: ‘आप’ के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत 120 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिलाई सदस्यता

Surguja Political News: आप के प्रदेश उपाध्यक्ष के अलावा प्रदेश संगठन मंत्री, सरगुजा जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता हुए शामिल, कहा- समान विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं का साथ आना जरूरी
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 12, 2026

AAP workers entered in Congress

Surguja Politics, आप के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रवेश कराते पूर्व डिप्टी सीएम (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी के 120 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वे गाजे-बाजे के साथ रैली लेकर कांग्रेस जिला कार्यालय राजीव भवन (Congress office Rajiv Bhavan) पहुंचे। यहां पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सदस्यता की रसीद प्रदान कर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई तथा पार्टी की पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा समाज विचारधारा वाले साथियों के बीच एक साथ आने की समझ बनी है। मौजूदा हालात से निपटने यह जरूरी है।

कांग्रेस में शामिल होने वालों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अलेक्जेंडर केरकेट्टा, सरगुजा जिलाध्यक्ष सीताराम मानिकपुरी, जोन सह प्रभारी नूर हसन अली सहित जिला संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हैं। कोरबा लोकसभा के प्रभारी अध्यक्ष विजय नायक ने भी टीएस सिंहदेव के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

कार्यकर्ता शैला नृत्य और गाजे-बाजे के साथ रैली के रूप में राजीव भवन पहुंचे। यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने उनका स्वागत किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (Former Deputy CM) ने कहा कि देश और प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए समान विचारधारा वाले साथियों के बीच एक साथ आने की समझ बनी है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है।

इसी दिशा में सभी साथियों का कांग्रेस में शामिल (AAP Workers entered in Congress) होना स्वागत योग्य है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि राजेंद्र बहादुर सिंह जैसे जुझारू नेतृत्वकर्ता के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस और मजबूत होगी। उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश करने वाले सभी कार्यकर्ताओं से बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

AAP and Congress:‘अपनी पुरानी पार्टी से कोई शिकायत नहीं’

राजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि उन्होंने अकेले कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया था। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अलग-अलग होकर भाजपा (Surguja BJP) का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा पुरानी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों से निपटने समान विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं का साथ आना जरूरी है।

BJP Leader Externment: भाजपा नेता ने पटवारी के सिर पर दे मारी थी कुर्सी, कलेक्टर ने 1 साल के लिए किया जिलाबदर, इन 6 जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध

ये भी पढ़ें
BJP leader banished from the district

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 09:24 pm

Published on:

12 Sept 2026 09:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja Politics: ‘आप’ के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत 120 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिलाई सदस्यता

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur roads: सडक़ पर गड्ढे में भरा था पानी, गिर गया स्कूटी सवार, राहगीरों ने निकाला बाहर, देखें Video

Ambikapur dilapidated roads
अंबिकापुर

Chhattisgarh Women U-19 Cricket: अंबिकापुर के मृगांक साहू बने छत्तीसगढ़ वीमेंस अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच, सरगुजा में खुशी की लहर

Chhattisgarh Cricket News
अंबिकापुर

Ambikapur News: नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार युवक को मिला 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख जुर्माना भी

Narcotic injection smugglers sent lifetime imprisonment
अंबिकापुर

Ambikapur Snake Bite: रात 2.30 बजे महिला सरपंच बोली- पेट में मरोड़ हो रहा है, मालिश करतेे दिखा सांप के डसने का निशान, कमरे में था करैत, हुई मौत

Snake bite to female Sarpanch
अंबिकापुर

Ambikapur Crime: स्कूटी से भांजे को लगी ठोकर तो मामा ने दोस्त के साथ मिलकर बैट से मारा, चाकू से भी हमला, 1 गिरफ्तार

Knife attack on young man in Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.