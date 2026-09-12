Surguja Politics: ‘आप’ के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत 120 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिलाई सदस्यता

अंबिकापुर. आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी के 120 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वे गाजे-बाजे के साथ रैली लेकर कांग्रेस जिला कार्यालय राजीव भवन (Congress office Rajiv Bhavan) पहुंचे। यहां पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सदस्यता की रसीद प्रदान कर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई तथा पार्टी की पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा समाज विचारधारा वाले साथियों के बीच एक साथ आने की समझ बनी है। मौजूदा हालात से निपटने यह जरूरी है।