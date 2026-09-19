पंजाब में गुंडागर्दी चल रही है, गांवों में कोई भी सुरक्षित नहीं- भाजपा ने AAP पर साधा निशाना

इस घटना के बाद पंजाब बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भगवंत मान सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह हमला बीजेपी के नशा-विरोधी अभियान से ध्यान भटकाने की साजिश है। नेताओं ने दावा किया कि पंजाब में ड्रग्स अब आम नमक की तरह बिक रहा है। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब Z-प्लस सुरक्षा वाले पूर्व मंत्री महफूज नहीं हैं, तो राज्य में आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा। विपक्ष ने राज्य में गुंडाराज और पूरी तरह चरमरा चुकी कानून-व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई और एफआईआर की मांग की है।