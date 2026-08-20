‘विधानसभा में सत्ता बदल गई, लेकिन बार काउंसिल में तस्वीर उलट क्यों? 6 महीने पुराने वोट ने बंगाल की राजनीति में छेड़ी नई बहस’

West Bengal Politics:पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। बीजेपी सरकार में आ गई और तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में चली गई। लेकिन अब बार काउंसिल चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक अलग तस्वीर सामने रख दी है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की 23 निर्वाचित सीटों में TMC समर्थित उम्मीदवारों ने 15 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी को 3, लेफ्ट फ्रंट को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं।