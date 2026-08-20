तुकाराम मुंढे की FDA का बड़ा एक्शन: 5 होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड, 25 लाख का प्रतिबंधित सामान जब्त, 10 लोग गिरफ्तार

FDA Raid: महाराष्ट्र में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ आईएएस तुकाराम मुंढे की एफडीए (FDA) ने बड़ा अभियान चलाया है। राज्यभर में की गई जांच के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA Action) ने 5 होटल और रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए, जबकि प्रतिबंधित उत्पादों और अन्य खाद्य सामग्री समेत करीब 25 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने की वजह से की गई।