बिसात शिंदे सेना ने बिछाई, बाजी मार गई भाजपा! उद्धव के 9 नगरसेवक अब थामेंगे ‘कमल’

कलंब नगर परिषद के 'बागी' नगरसेवक शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक कैलास पाटील के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसलिए इस संभावित दल-बदल को उनके लिए भी बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब धाराशिव की राजनीति में पहले से ही बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद ओमराजे निंबालकर के शिंदे गुट में जाने के बाद उन्होंने धाराशिव में ठाकरे गुट से जुड़े जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और नगरसेवकों से संपर्क बढ़ाया था।