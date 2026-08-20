20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई : सास ने 3 लाख की सुपारी देकर कराई बहू की हत्या, कामवाली समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

Ghatkopar murder case: मुंबई के घाटकोपर में सास ने 3 लाख रुपये की सुपारी देकर अपनी बहू की बर्बरता से हत्या करवा दी। पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स की मदद से सास, कामवाली और उसके परिवार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Aug 20, 2026

Ghatkopar murder case

सास ने 3 लाख की सुपारी देकर कराई बहु की हत्या, फोटो सोर्स- IANS

Mumbai woman murder 3 lakh contract: मुंबई के घाटकोपर इलाके में 35 साल की सपना घांजी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल, शुरुआती जांच में हादसा बताकर छुपाने की कोशिश की गई यह घटना दरअसल सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई हत्या निकली। पुलिस ने मुख्य आरोपी सास धनलक्ष्मी घांजी के अलावा उसकी कामवाली और उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।

3 लाख रुपए में तय हुआ था हत्या का सौदा

इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 65 साल की सास धनलक्ष्मी घांजी ने अपनी बहू सपना की हत्या कराने के लिए अपनी कामवाली मंगला जाधव को 3 लाख रुपए का लालच दिया था। इस साजिश में मंगला के साथ उसका पति सुरेश, बेटी शिवानी (21) और बेटा साजन (19) भी शामिल हो गए। रविवार दोपहर सास धनलक्ष्मी विवाद सुलझाने के बहाने बहू के घर पहुंची और फिर कामवाली व उसके पूरे परिवार को घर के अंदर बुला लिया। आरोपियों ने पहले सपना की आंखों में मिर्च पाउडर डाला, सिर पर कांच के गिलास से वार किया और फिर दुपट्टे से गला घोंटने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने गर्दन पर पैर रखकर उसकी जान ले ली।

बाथरूम में फिसलकर गिरने का रचा था नाटक

हत्या के बाद आरोपियों ने मामले को हादसे का रूप देने और सबूत मिटाने की कोशिश की। सोमवार रात सपना के परिजनों को बताया गया कि वह बाथरूम में फिसलकर गिर गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि, अस्पताल पहुंची पंत नगर पुलिस टीम को सपना की गर्दन पर नीले-काले निशान और सिर से खून निकलने के निशान मिले, जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद पुलिस ने इमारत के CCTV फुटेज और फोन कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। संदिग्धों की आवाजाही और कॉल रिकॉर्ड्स की पड़ताल के बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिले और धीरे-धीरे हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो गया।

घरेलू विवाद और FIR बनी हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि धनलक्ष्मी अपनी बहू सपना से काफी नाराज और परेशान थी। बताया गया कि 2024 में सपना ने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में सपना अपने पति और बेटे के साथ दुबई गई थी और जून में अकेले वापस लौटी थी। उसके लौटने के बाद सास ने कथित तौर पर उस पर विवाहेतर संबंध और शराब की लत जैसे आरोप लगाए, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने इस मामले में सास धनलक्ष्मी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी से पूछताछ के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

महाराष्ट्र: 15 साल के लिव-इन रिश्ते का खौफनाक अंत! नए प्रेमी के साथ मिलकर हसीना ने रास्ते से हटाया, 18 घंटे बाद शव लगाया ठिकाने

ये भी पढ़ें
Maharashtra love crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

20 Aug 2026 12:36 pm

Published on:

20 Aug 2026 12:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई : सास ने 3 लाख की सुपारी देकर कराई बहू की हत्या, कामवाली समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 करोड़ी ‘आवारापन 2’ के बाद ‘आवारापन 3’ की तैयारी? लेखक बिलाल सिद्दीकी बोले- कुछ तो पक रहा है…

Writer Bilal Siddiqui on Awarapan 3 after Awarapan 2 climax
बॉलीवुड

‘जो गाली दे रहा है उसे क्या सपोर्ट करें’, सुनीता आहूजा और गोविंदा के विवाद पर बोलीं पूनम पांडे

Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy
मनोरंजन

बिसात शिंदे सेना ने बिछाई, बाजी मार गई भाजपा! उद्धव के 9 नगरसेवक अब थामेंगे ‘कमल’

BJP Eknath Shinde Uddhav Thackeray
मुंबई

Kangana Ranaut vs Baba Ramdev: जवानी वाली टिप्पणी पर कंगना ने बाबा रामदेव को दिया मुंहतोड़ जवाब तो फैंस हुए खुश, तारीफों के बांधे पुल

Kangana Ranaut baba ramdev character remark netizens praised actress
बॉलीवुड

‘कोई मुझे खरीद नहीं सकता’, कंगाली और पैसों की तंगी पर राजपाल यादव ने दिया बड़ा बयान

Rajpal Yadav On Financial Troubles
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.