मुंबई : सास ने 3 लाख की सुपारी देकर कराई बहू की हत्या, कामवाली समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि धनलक्ष्मी अपनी बहू सपना से काफी नाराज और परेशान थी। बताया गया कि 2024 में सपना ने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में सपना अपने पति और बेटे के साथ दुबई गई थी और जून में अकेले वापस लौटी थी। उसके लौटने के बाद सास ने कथित तौर पर उस पर विवाहेतर संबंध और शराब की लत जैसे आरोप लगाए, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने इस मामले में सास धनलक्ष्मी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी से पूछताछ के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।