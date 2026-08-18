महाराष्ट्र: 15 साल के लिव-इन रिश्ते का खौफनाक अंत! नए प्रेमी के साथ मिलकर हसीना ने रास्ते से हटाया, 18 घंटे बाद शव लगाया ठिकाने

Nashik Murder Case: महाराष्ट्र के नासिक से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां करीब 15 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला पर अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर लिव-इन पार्टनर की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि हत्या के बाद दोनों ने शव को कार में डालकर कसारा घाट की खाई में फेंक दिया। इस पूरे मामले का खुलासा एक ट्रक चालक की शिकायत के बाद शुरू हुई पुलिस जांच में हुआ।