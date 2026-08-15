डोंबिवली लोकल हादसा: नाबालिग की मौत मामले में बड़ा खुलासा, 3 महीने की गर्भवती थी मृतका, प्रेमी गिरफ्तार

Dombivli Crime News: महाराष्ट्र के डोंबिवली शहर में कुछ दिन पहले लोकल ट्रेन की चपेट में आने से हुई नाबालिग लड़की की मौत के मामले में रेलवे पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआत में इस घटना को हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि यह खुदकुशी का मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मृतका करीब तीन महीने की गर्भवती थी। मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।