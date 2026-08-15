पीएम मोदी सही थे, सोनिया गांधी ने जो किया, वह ‘दिमागी नक्सलवाद’ जैसा- फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान का समर्थन किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए भाषण में नक्सलवाद को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने दावा किया कि हथियारबंद नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन अराजकता फैलाने वाली विचारधारा अब भी दिखाई देती है।