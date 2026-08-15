न उद्धव, न सिब्बल… अपनों के ही 3 दस्तखत शिंदे को पड़ सकते हैं भारी! सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना मामले में नया मोड़

Shiv Sena Row: शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह 'धनुष-बाण' को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसमें शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना गया था। इसी मामले में नामी वकील असीम सरोदे ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे गुट की कानूनी स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है।