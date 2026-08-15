15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘राजनीति नहीं… कमियां बताइए, सरकार सुधारेगी’, शिंदे के मंत्री का अभिजीत दीपके को दो टूक जवाब

Abhijeet Dipke CJP: महाराष्ट्र की सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर अभिजीत दिपके के बयान पर मंत्री गुलाबराव पाटील ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमियां बताइए, सरकार उन्हें दूर करेगी, हर बात में राजनीति करना सही नहीं है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 15, 2026

Abhijeet Dipke CJP Strategy

अभिजीत दीपके पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने बोला हमला (Photo: IANS)

Maharashtra Government Schools: महाराष्ट्र की सरकारी और ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बदहाली का आरोप लगाया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब उनके बयान पर शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटील ने पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद शनिवार को मीडिया से बातचीत में गुलाबराव पाटील ने कहा कि स्कूलों की समस्याओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सरकारी स्कूल में कोई कमी है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, ताकि सरकार उस कमी को दूर कर सके। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राज्य की 100 फीसदी स्कूलों की अनदेखी हुई है।

'हर स्कूल की एक जैसी तुलना नहीं की जा सकती'

गुलाबराव पाटील ने अभिजीत दीपके के सरकारी स्कूलों को लेकर किए गए दावे को खारिज करते हुए कहा कि सभी स्कूलों की स्थिति एक जैसी नहीं है। उन्होंने नाशिक जिले के सुरगाणा की एक स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी 1300 तक के पहाड़े सुना सकता है।

पाटील ने कहा कि इस तरह के उदाहरण बताते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक अभिजीत दीपके का बयान उन्हें केवल विरोध के लिए विरोध करने वाला नजर आता है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में वास्तव में कमियां हैं, उनकी जानकारी सरकार को दी जानी चाहिए, ताकि उन समस्याओं को दूर किया जा सके।

'कमियां बताइए, सरकार सुधार करेगी'

गुलाबराव पाटील ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जहां भी बुनियादी सुविधाओं या शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कमियां हैं, उन्हें सामने लाने की जरूरत है। सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों की स्थिति को लेकर पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में अगर कोई समस्या है तो उसकी जानकारी मिलने पर उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

2047 तक भारत बनेगा महासत्ता, हर नागरिक का सपना होगा पूरा

इस दौरान गुलाबराव पाटील ने देश के विकास और 2047 के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योग, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में देश लगातार प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, किसानों से जुड़ी योजनाओं और विभिन्न विकास क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और यह सपना देश के प्रत्येक नागरिक का भी है, जो आने वाले समय में जरूर पूरा होगा।

अपने गांव से शुरू किया ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

गौरतलब हो कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत की। दीपके ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी सबसे अधिक मार गरीब छात्रों पर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सीजेपी सरकारी अस्पतालों में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर भी इसी तरह का अभियान चलाएगी।

स्वतंत्रता दिवस पर दीपके आज अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी पहुंचे और ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वह जिला परिषद के एक स्कूल पहुंचे और वहां की बुनियादी सुविधाओं को देखा। उन्होंने दावा किया कि स्कूल के शौचालयों में पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का अरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए और अगर अब तक सरकारी स्कूलों में पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, तो देश का विकास कैसे होगा?

अभिजीत दीपके और सौरभ दास पर पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लगाए गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
CJP Abhijeet Dipke Complaint

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 04:54 pm

Published on:

15 Aug 2026 04:33 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘राजनीति नहीं… कमियां बताइए, सरकार सुधारेगी’, शिंदे के मंत्री का अभिजीत दीपके को दो टूक जवाब

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

आमिर खान के पेट की हुई मौत? रोते हुए नजर आया बेटा आजाद, टेंशन में दिखी पूर्व पत्नी किरण राव

Aamir Khan Pet Death
मनोरंजन

‘मूवी माफिया’ के दबाव के बावजूद कुमार सानू ने नहीं गाए वल्गर गाने, बोले- ‘मैं आज भी अपने उसूल पर कायम हूं’

Kumar Sanu on Movie Mafia
मनोरंजन

मुंबई के बांद्रा में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, धुएं से 7 लोगों का घुटा दम, अस्पताल में भर्ती

Bandra Fire, Mumbai Fire, Bandra West Fire, Mumbai Building Fire, Bandra Building Fire, Mumbai Fire News, Bandra Fire News, 7 Storey Building Fire, Mumbai Fire Brigade,
राष्ट्रीय

सुनीता आहूजा के ‘शुगर डैडी’ वाले बयानों पर गोविंदा का पलटवार, बोले- ‘आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगीं हैं’

Govinda Reaction on Sunita Ahuja
बॉलीवुड

‘कबीर खान का परिवार धार्मिक नहीं है’, मुस्लिम संग इंटरफेथ शादी करने पर बोलीं मिनी माथुर, बोलीं- वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था

Mini Mathur On Marrying Kabir Khan
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.