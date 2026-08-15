‘राजनीति नहीं… कमियां बताइए, सरकार सुधारेगी’, शिंदे के मंत्री का अभिजीत दीपके को दो टूक जवाब

स्वतंत्रता दिवस पर दीपके आज अपने पैतृक गांव संतुक पिंपरी पहुंचे और ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वह जिला परिषद के एक स्कूल पहुंचे और वहां की बुनियादी सुविधाओं को देखा। उन्होंने दावा किया कि स्कूल के शौचालयों में पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का अरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए और अगर अब तक सरकारी स्कूलों में पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, तो देश का विकास कैसे होगा?