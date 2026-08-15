लेक लाडकी योजना: बेटियों के खाते में जमा होंगे 1 लाख 1 हजार रुपये, खुद मंत्री अदिति तटकरे ने बताया प्रोसेस

लेक लाडकी योजना के तहत बेटी के जन्म के बाद 5,000 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश के समय 7,000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस तरह पात्र बेटी को योजना के तहत कुल 1,01,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिलता है।