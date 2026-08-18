सरकारी मंच पर बजना था ‘वंदे मातरम’, बज गया लता जी का एल्बम सॉन्ग; सावधान की मुद्रा में खड़े रहे शिंदे!

हालांकि उस गाने की शुरुआत भी 'वंदे मातरम' के बोलों से ही होती है, लेकिन वह किसी सरकारी आयोजन में बजाए जाने वाला स्वीकृत और औपचारिक 'वंदे मातरम' नहीं था। गलती पकड़ में आने के बावजूद कार्यक्रम के प्रोटोकॉल और राष्ट्रगीत के सम्मान को देखते हुए कोई भी बीच में अपनी जगह से नहीं हिला। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वहां मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारी लगभग 4 मिनट तक सावधान की मुद्रा में बिल्कुल शांत खड़े रहे। जब वह गाना पूरा खत्म हो गया, तब स्थिति को संभालते हुए दोबारा से सही राष्ट्रगीत और महाराष्ट्र का राज्य गीत बजाया गया।