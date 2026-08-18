‘बंटवारा 1947 देखना आप’, एशा देओल ने की अपील, हेमा मालिनी भी कर चुकी सनी देओल की फिल्म की तारीफ

दरअसल एशा देओल हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। सोमवार को पैपराजी के कैमरों में स्पॉट हुईं एशा ने पहले तो पोज दिए। इसके बाद वहां से एयरपोर्ट में एंट्री लेते-लेते उन्होंने पैपराजी से अपील करते हुए कहा, 'बंटवारा देखना आप'। एशा देओल इससे पहले भी अपने बड़े भाई सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' को लेकर अपना सपोर्ट जाहिर कर चुकी है। धर्मेंद्र के जाने के बाद भाई-बहनों में बॉन्डिंग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है।