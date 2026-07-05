Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल के मौत से दादा को लगा था गहरा सदमा, चाचा बोले-‘पोते के गम में पिता जी की हो गई मौत’

इस बीच पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने 18 जून को हुई घटना के बाद इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। जांच में मुख्य आरोपी के रूप में सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस को संदेह है कि सिया गोयल शादी नहीं करना चाहती थीं और परिवार की ओर से उन पर विवाह का दबाव था। इसी वजह से कथित साजिश रचने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।