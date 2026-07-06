Manipur News: मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद, कई घायल

मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार-बार हो रहे ऐसे हमले साबित करते हैं कि मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक चुनौतियां बनी हुई हैं। इस घटना से एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में स्थायी शांति कब आएगी।