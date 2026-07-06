घरेलू रसोई गैस की नहीं होगी किल्लत! भारत बना रहा है देश का पहला ‘रणनीतिक गैस रिजर्व’

India Double US LPG Imports: अमेरिका और ईरान में बीच शुरू हुए यु​द्ध के बाद देशभर में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस का संकट छाया गया था। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। देश के कई राज्यों में एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखने को मिली। रसोई गैस की सप्लाई को लेकर भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की सरकारी तेल कंपनियां अब अमेरिका से एलपीजी की खरीद को मौजूदा स्तर से दोगुना करने की तैयारी कर रही हैं। इससे गल्फ देशों (मध्य पूर्व) पर निर्भरता कम होगी।