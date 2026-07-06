नासिक TCS कथित धर्मांतरण केस: कोर्ट में सामने आई गर्भावस्था की बात, फिर बदल गया पूरा मामला; आरोपी निदा खान को मिली जमानत

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब मामले पर बहस चल रही थी, तो हर किसी की नजर इसी पर थी कि क्या आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा या राहत मिलेगी। इसी दौरान बचाव पक्ष के वकील ने एक ऐसी बात रखी जिसने माहौल बदल दिया। वकील ने कोर्ट को बताया कि निदा खान इस समय गर्भवती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी महिला को जेल में रखना ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सीधे तौर पर उसकी सेहत और आने वाले बच्चे की स्थिति से जुड़ा मामला है।