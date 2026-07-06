राम मंदिर चंदा विवाद पर सियासी दांव, उद्धव ठाकरे फिर हिंदुत्व की राजनीति को धार देने में जुटे

पहले उद्धव और राज ठाकरे अलग हुए। फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को दो-फाड़ कर दिया। बाला साहेब की पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह लेकर वह भाजपा के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के लिए यह सबसे बड़ा झटका था और अब ऐसे झटकों की उन्हें आदत होती जा रही है। हालांकि, पार्टी नेताओं का कहना है कि बाल ठाकरे की पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल विरासत उद्धव के पास ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता को भी यही लगता है? > Abhishek: उद्धव ठाकरे पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के कट्टर हिन्दुत्व से किनारा कर लिया है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी इस मुद्दे पर उन्हें घेरते रहे हैं। इसकी वजह है कांग्रेस और उसकी जैसे विचारधारा वाली पार्टियों से शिवसेना UBT का रिश्ता। उद्धव के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है -पारंपरिक हिंदुत्व वोटरों को यह यकीन दिलाना कि बाल ठाकरे की विचारधारा उन्हीं के पास है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि हिंदुत्व की राह पर उनके कदम सहयोगियों को असहज न करें।