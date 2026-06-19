यूपी में सरेराह युवक की गला काटकर हत्या…आगजनी, शव रखकर प्रदर्शन…भीड़ ने की एनकाउंटर की मांग

जानकारी के मुताबिक, आनंद पुत्र इंद्रेश कोलकी चमरसन गांव का रहने वाला था। मृतक के चचेरे भाई रोहित ने बताया कि आनंद टाइल्स लगाने का काम करता था। वह मशीन देने के लिए बभनी चौराहे पर आया था। मशीन देने के बाद उसने मछली खरीदी और गुटखा लेकर घर वापस लौट रहा था। रोहित ही चश्मदीद है ,उसका आरोप है कि इसी दौरान पास के गांव का रहने वाला नासिर अली वहां पहुंचा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने नासिर को तलवार दी। इसके बाद नासिर ने आनंद की गर्दन पर तलवार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या की वारदात के बाद आरोपी अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए।