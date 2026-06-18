UP में ब्लास्ट की साजिश रच रहे 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स से जुड़े थे तार

यूपी ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी आर्मी कैंट और एयरपोर्स स्टेशन की रेकी कर रहे थे। इन दोनों को उनके हैंडलर्स ने लखनऊ आर्मी कैंट और प्रयागराज में बमरौली एयरफोर्स स्टेशन की रेकी करने का टारगेट दिया था। इन दोनों स्थानों को रेकी करने के बदले हैंडलर्स ने 10,000 रुपए देने का वादा किया था। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ATS आगे की जांच में जुटी है।