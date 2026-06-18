UP Politics: सपा में बगावत के पीछे महिला बिल! दिनेश शर्मा बोले- कई सांसदों में है असंतोष

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने बयान में महिला आरक्षण विधेयक का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद में जब महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, तब समाजवादी पार्टी के कई सांसद निजी तौर पर इस विधेयक का समर्थन करना चाहते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनेश शर्मा के अनुसार, कई सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से भी इस विधेयक का समर्थन करने की मांग की थी, लेकिन उनकी राय को स्वीकार नहीं किया गया। भाजपा नेता का दावा है कि इससे पार्टी के भीतर असंतोष की भावना पैदा हुई और कई जनप्रतिनिधियों को लगा कि उनकी बातों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।