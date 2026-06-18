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UP Politics: सपा में बगावत के पीछे महिला बिल! दिनेश शर्मा बोले- कई सांसदों में है असंतोष

UP Political News: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन की इच्छा रखने वाले सांसदों की बात नहीं सुनी गई।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 18, 2026

बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा

बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Dinesh Sharma Political Statement: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान दिनेश शर्मा ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कई ऐसे सांसद थे जो महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा को महत्व नहीं दिया गया।

दिनेश शर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर यह भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा सांसद की टिप्पणी ने सियासी माहौल को जरूर गर्म कर दिया है।

महिला आरक्षण विधेयक का फिर उठा मुद्दा

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने बयान में महिला आरक्षण विधेयक का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद में जब महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, तब समाजवादी पार्टी के कई सांसद निजी तौर पर इस विधेयक का समर्थन करना चाहते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनेश शर्मा के अनुसार, कई सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से भी इस विधेयक का समर्थन करने की मांग की थी, लेकिन उनकी राय को स्वीकार नहीं किया गया। भाजपा नेता का दावा है कि इससे पार्टी के भीतर असंतोष की भावना पैदा हुई और कई जनप्रतिनिधियों को लगा कि उनकी बातों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।

संगठनात्मक ढांचे पर उठाए सवाल

अपने बयान में दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर भी कई सांसदों और नेताओं में असंतोष है। उनका कहना था कि जब जनप्रतिनिधियों को अपने विचार रखने और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता, तब संगठन के भीतर असहजता पैदा होना स्वाभाविक है।

हालांकि, दिनेश शर्मा ने किसी सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने यह संकेत जरूर दिया कि समाजवादी पार्टी के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद मौजूद हो सकते हैं। भाजपा नेता के इस दावे के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि विपक्षी दल के भीतर आंतरिक स्थिति क्या है।

'यह उनका आंतरिक मामला है'

दिलचस्प बात यह रही कि बयान के दौरान दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह पूरी तरह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के भीतर होने वाले फैसले उस पार्टी का विषय होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आने वाली बातों पर चर्चा होना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक सांसद और विधायक की अपनी सोच और राय होती है। यदि किसी दल में जनप्रतिनिधियों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता तो यह चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दल के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय उसके नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के हाथ में होता है।

भाजपा और सपा के बीच बढ़ी राजनीतिक तल्खी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच लंबे समय से सीधा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों दल लगातार एक-दूसरे पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। ऐसे में दिनेश शर्मा का यह बयान भी उसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा लगातार यह दावा करती रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाती रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अक्सर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाता है।

महिला आरक्षण पर भाजपा का जोर

महिला आरक्षण विधेयक भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। पार्टी लगातार यह दावा करती रही है कि उसने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक को भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती है। ऐसे में जब भाजपा नेता यह कहते हैं कि विपक्षी दलों के कुछ सांसद भी इस विधेयक का समर्थन करना चाहते थे, तो यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बयान माना जाता है। इससे भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करती दिखाई देती है कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर उसकी नीतियों को व्यापक समर्थन प्राप्त है।

सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर

दिनेश शर्मा के बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस पर अपनी-अपनी राय व्यक्त करनी शुरू कर दी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बड़े राजनीतिक दलों में विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचार होना सामान्य बात है। वहीं कुछ लोग इसे भाजपा की राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिसके जरिए विपक्षी दल की एकजुटता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि किसी भी पार्टी की वास्तविक स्थिति का आकलन उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों से होता है। इसलिए आने वाले समय में यदि समाजवादी पार्टी की ओर से इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया आती है तो तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

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Published on:

18 Jun 2026 03:46 pm

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