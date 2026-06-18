UP में खनन घोटाले पर मंत्री OP राजभर का बड़ा हमला, बोले- जांच तेज होते ही सपा की घबराहट बढ़ जाती है

ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट रूप से कहा कि डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कही गई बात पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी व्यक्ति या दल को निशाना बनाना नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर जांच कराना है। यदि किसी मामले में अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। राजभर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून से ऊपर कोई नहीं होता। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, यदि जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है।