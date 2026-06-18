गांव की बेटियों का कमाल, अब आईआईटी गांधीनगर में दिखेगा हुनर

Girls Education: उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों का प्रभाव अब केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और वंचित वर्ग की बेटियों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने में भी दिखाई दे रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत उत्तर प्रदेश के दो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का चयन देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर द्वारा संचालित क्यूरियोसिटी प्रोग्राम 2026-27 के विशेष ओरिएंटेशन सेशन के लिए किया गया है।



यह उपलब्धि प्रदेश की बालिकाओं के लिए केवल एक शैक्षणिक अवसर नहीं बल्कि उनके सपनों को नई उड़ान देने वाला मंच भी है। इससे यह संदेश भी जाता है कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों या संपन्न परिवारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उचित अवसर मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं।