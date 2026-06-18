आनंदीबेन पटेल की पोती की फिल्मों में एंट्री; एक्टिंग देखकर सन्न रह गईं दादी, संस्कृति ने शेयर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी दिलचस्प दास्तां

Anandiben Patel Granddaughter Bollywood Debut:उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की पोती संस्कृति जायना ने अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया है। संस्कृति ने हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट-1 द हार्ट' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने भगवान कृष्ण की तीसरी रानी सत्यभामा का किरदार निभाया है। फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इंटरनेट पर इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस बीच संस्कृति ने बताया है कि उनकी दादी आनंदीबेन पटेल ने उनकी इस पहली फिल्म को देखकर कैसा रिएक्शन दिया।