मथुरा में IIT बाबा गिरफ्तार: अमीर लड़कियों को प्रवचन देकर जाल में फंसाता, फिर ब्लैकमेल करके ठगता था पैसे

रात 9 बजे अभिषेक फिर से कमरे में आया। इस दौरान वह एक ग्लास दूध लेकर आया था, जिसे उसने प्रसाद के नाम पर छात्रा को पीने के लिए कहा। पीड़िता का कहना है कि जब उसने दूध पीने से इनकार किया तो बाबा ने जबरन दूध पिला दिया।पीड़िता के अनुसार, दूध पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। अभिषेक मिश्रा उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। विरोध करने पर अभिषेक मिश्रा ने मां, बाप और बहन को मार देने की धमकी दी। जिससे वह डर गई और वह छत्तीसगढ़ वापस आ गई।