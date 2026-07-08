CBSE छात्रों के लिए अलर्ट: मार्क्स बदल सकते हैं, एडमिशन पर भी पड़ेगा असर

बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा का अवसर देने के लिए रिजल्ट के बाद कई चरणों वाली प्रक्रिया शुरू की है। मार्क्स वेरिफिकेशन के तहत कुल अंकों के जोड़ या डेटा एंट्री में हुई किसी भी गलती की जांच की जाती है। वहीं, जांची गई आंसर शीट की फोटोकॉपी मिलने के बाद छात्र री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में हुई मार्किंग की समीक्षा कर सकते हैं। री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया केवल छात्र द्वारा चुने गए विशेष प्रश्नों के उत्तरों तक सीमित होती है और इसे बोर्ड के तय नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है।