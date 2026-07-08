CBSE छात्रों के लिए अलर्ट: मार्क्स बदल सकते हैं, एडमिशन पर भी पड़ेगा असर

CBSE
देश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट एडमिशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। हजारों छात्र एप्लीकेशन फॉर्म भरने, पसंदीदा कॉलेज चुनने और नए एकेडमिक सेशन की तैयारी में जुटे हैं। वहीं, 10वीं और 12वीं के कई छात्रों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की परीक्षा प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
CBSE ने इस साल की शुरुआत में बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए थे, लेकिन रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया अब भी जारी है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे मार्क्स वेरिफिकेशन, आंसर शीट की फोटोकॉपी और री-इवैल्यूएशन (दोबारा जांच) के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं CBSE के तय शेड्यूल के अनुसार अलग-अलग चरणों में पूरी की जा रही हैं।
इस वजह से कई छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा का सफर रिजल्ट जारी होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। रिजल्ट के बाद की समीक्षा प्रक्रिया जारी रहने के कारण जुलाई का महीना CBSE छात्रों के लिए काफी अहम बना हुआ है।
बोर्ड ने पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों को मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा का अवसर देने के लिए रिजल्ट के बाद कई चरणों वाली प्रक्रिया शुरू की है। मार्क्स वेरिफिकेशन के तहत कुल अंकों के जोड़ या डेटा एंट्री में हुई किसी भी गलती की जांच की जाती है। वहीं, जांची गई आंसर शीट की फोटोकॉपी मिलने के बाद छात्र री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में हुई मार्किंग की समीक्षा कर सकते हैं। री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया केवल छात्र द्वारा चुने गए विशेष प्रश्नों के उत्तरों तक सीमित होती है और इसे बोर्ड के तय नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है।
इस लंबी प्रक्रिया के कारण कई छात्र एक साथ दो महत्वपूर्ण चरणों से गुजर रहे हैं। एक तरफ वे कॉलेज एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर CBSE की समीक्षा प्रक्रिया के नतीजों का इंतजार भी कर रहे हैं।
कई हायर एजुकेशन संस्थान बोर्ड रिजल्ट के आधार पर छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन दे रहे हैं। हालांकि, अगर CBSE की समीक्षा प्रक्रिया के बाद अंकों में कोई बदलाव होता है, तो छात्रों से संशोधित मार्कशीट जमा करने की उम्मीद की जाती है।
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