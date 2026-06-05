Education Loan की EMI नहीं चुका पा रहे? बैंक क्या ले सकता है एक्शन और क्या हैं आपके अधिकार

अगर EMI भरना मुश्किल लग रहा है तो डिफॉल्ट होने से पहले बैंक से बात करें। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक से लोन की अवधि बढ़ाने या EMI कम करने के लिए कहा जा सकता है। कुछ बैंकों को यदि परेशानी वास्तविक लगती है तो वे भुगतान को अस्थायी रूप से रोक भी सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि EMI मिस होने से पहले ही बैंक को सूचित करें, क्योंकि जल्दी बताने पर ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं।